Новое исследование объяснило, почему на Венере нет воды

Учёные из Лаборатории атмосферной и космической физики (LASP) университета Боулдер (США) провели компьютерное моделирование атмосферы Венеры и обнаружили, что молекула HCO+, состоящая из одного атома водорода, углерода и кислорода, может быть виновником утечки воды с этой планеты.