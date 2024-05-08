Новое исследование объяснило, почему на Венере нет воды

Учёные из Лаборатории атмосферной и космической физики (LASP) университета Боулдер (США) провели компьютерное моделирование атмосферы Венеры и обнаружили, что молекула HCO+, состоящая из одного атома водорода, углерода и кислорода, может быть виновником утечки воды с этой планеты.
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