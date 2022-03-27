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Флери выиграл 1-й матч за «Миннесоту», отразив 23 из 25 бросков «Коламбуса»

Марк-Андре Флери выиграл 1-й матч за «Миннесоту», отразив 23 из 25 бросков «Коламбуса».  37-летний канадец дебютировал за «Уайлд», куда перешел на дедлайне в результате обмена из «Чикаго».

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