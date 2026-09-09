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МОСИНФОРМ

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Собянин: На МЦД-4 за три года пассажиры совершили более 265 млн поездок

Собянин: На МЦД-4 за три года пассажиры совершили более 265 млн поездок

Уже три года в столице работает четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). За это время пассажиры совершили по нему уже более 265 миллионов поездок.

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