8,5 миллиардов рублей взыщут с Сергея Фургала в пользу государства

Генеральная прокуратура России добилась удовлетворения своего обращения о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала суммы в размере 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».