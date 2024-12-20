8,5 миллиардов рублей взыщут с Сергея Фургала в пользу государства

Генеральная прокуратура России добилась удовлетворения своего обращения о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала суммы в размере 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».
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