PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    ну и что?  Дали  здесь  хороший  совет. Но кто его услышит? Лишь те, у кого есть   интернет. Но  даже  если и  есть, ...«С сегодняшнего д...
  • Т Н
    Закон: учеников бить нельзя. Прим. Хотя они того заслуживают.«За шиворот»: в Н...
  • Вадим Соколенко
    Доброта спасёт мир... Отличная идея фонда  «Животные города В»...Хочу домой. Влади...

8,5 миллиардов рублей взыщут с Сергея Фургала в пользу государства

8,5 миллиардов рублей взыщут с Сергея Фургала в пользу государства

Генеральная прокуратура России добилась удовлетворения своего обращения о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала суммы в размере 8,5 миллиарда рублей в пользу государства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх