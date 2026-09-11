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Скандал вокруг премии Дианы: принц Уильям сорвал светский триумф Меган Маркл в Лондоне

Скандал вокруг премии Дианы: принц Уильям сорвал светский триумф Меган Маркл в Лондоне

Запланированный на сентябрь благотворительный гала-ужин фонда The Diana Award в лондонском отеле Raffles London (в историческом здании The OWO) обещал стать самым громким событием года для принца Гарри и Меган Маркл.

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