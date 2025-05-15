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Почему дочь Марины Цветаевой умерла от голода?

Почему дочь Марины Цветаевой умерла от голода?

Мало кто сомневается, что Марина Цветаева была одной из самых гениальных русских поэтесс. Однако стихотворный миф Цветаевой о себе как о «светской пустыннице», живущей «образцово и просто», не соответствовал реальности.

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