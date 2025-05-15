Почему дочь Марины Цветаевой умерла от голода?

Мало кто сомневается, что Марина Цветаева была одной из самых гениальных русских поэтесс. Однако стихотворный миф Цветаевой о себе как о «светской пустыннице», живущей «образцово и просто», не соответствовал реальности.
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