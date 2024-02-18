«Нарушение международно-правовых норм»: как ЕС планирует финансировать Киев за счёт доходов от замороженных активов РФ

Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов России для финансирования производства оружия для Украины и восстановления республики, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
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