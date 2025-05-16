Бывшая жена Гогунского вмешалась в скандал с актером: «Женщина — низший слой»

Ирина Маирко пожаловалась на неадекватное поведение артиста. Виталий Гогунский с Ириной Маирко СоцсетиБывшая жена Виталия Гогунского вмешалась в скандал, разгоревшийся вокруг свежего интервью актера, в котором он высказался о женщина и их поведении в браке.