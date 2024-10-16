Экс-судья из Майкопа Горголин отправлен под домашний арест по делу о ДТП

Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Басманным судом Москвы для экс-зампреда Майкопского горсуда Анатолия Горголина, являющегося фигурантом дела о смертельном ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
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