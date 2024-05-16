МАЭ пересмотрело прогноз по мировой добычи нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год.
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МАЭ пересмотрело прогноз по мировой добычи нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировой добыче нефти на 2024 год.
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