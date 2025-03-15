Аджар стал лучшим из новичков, показав 11-е время в квалификации к Гран-при Австралии

Ни один из новичков «Формулы-1» не смог пробиться в топ-10 квалификации к Гран-при Австралии. Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар остановился в шаге от третьего сегмента, показав 11-е время, Джек Дуэн («Альпин») стал 14-м, Габриэл Бортолето («Заубер») – 15-м, Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 16-м, Лиам Лоусон («Ред Булл») – 18-м, Оливер Бермэн («Хаас») – 20-м.
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