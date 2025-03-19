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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пройс, Гротиан, Шерер, Вайдель, Реес, Кайзер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Холменколлене

Гонки пройдут с 21 по 23 марта. Сборная Германии Женщины Селина Гротиан Франциска Пройс Йоханна Пуфф Стефани Шерер София Шнайдер Юлия Таннхаймер Анна Вайдель Мужчины Филипп Хорн Симон Кайзер Йоханнес Кюн Филипп Наврат Роман Реес Данило Ритмюллер Юстус Штрелов Давид Цобель Расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене.

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