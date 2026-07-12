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Месси предъявил претензии португальскому судье Пиньейру в 1-м тайме матча ЧМ со Швейцарией: «Говорите со мной прилично. Не проявляйте неуважение»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси предъявил претензии португальскому судьей Жоау Педру Пиньейру во время первого тайма матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Швейцарии (3:1).

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