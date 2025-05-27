Диетолог предупредила, чем может быть опасен сельдерей

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru заявила, что сельдерей имеет репутацию полезного и диетического продукта, однако его употребление иногда может приводить к серьезным заболеваниям и даже страшным последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии