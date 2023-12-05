Права на ТВ-показ Английской Премьер-лиги проданы за 7,8 миллиарда евро

АПЛ заключила рекордную сделку с телекомпаниями. Права на трансляции игр чемпионата Англии в течение четырех сезонов, с лета 2025 года по лето 2029-го, проданы за 6,7 миллиарда фунтов, что соответствует примерно 7,8 миллиарда евро.