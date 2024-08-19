Суд во Владивостоке оставил приговор американцу Блэку без изменений

Первомайский районный суд города Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства, поданного адвокатами Гордона Блэка, которого в июне приговорили к тюремному заключению по делу о краже и угрозах убийством.
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