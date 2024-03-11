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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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    ТМ Наконец-то Россия перешла от слов к поступкам за, которые нам совсем не стыдно, а в США ощутили, скажем так - неуд...Пентагон взволнов...
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Пентагон взволнован, а Россия ответила на протест США

Пентагон взволнован, а Россия ответила на протест США

Россия ответила на протест США: военные РФ с Кубы не уйдут В МИД России дали официальный ответ — ранее США выдвинули протест с требованиями вывести военных РФ с Кубы.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Насколько они привыкли хозяйничать в Мире видно и без лупы! Больной Остин требует выйти из Кубы и дать гарантии не повторять. У него явный дефицит мозгов! Они ничего не могут переосмыслить это страна с генами предков - убийц индейцев!
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Наконец-то Россия перешла от слов к поступкам за, которые нам совсем не стыдно, а в США ощутили, скажем так - неудобство... может быть ещё и задумаются почему им в Сирии не рады? Ибо для пиндосов весь остальной Мир стал задним двором, где они могут... типа могли, позволить себе различные &quot;эксперименты&quot;...
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7 час.

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