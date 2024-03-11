Россия ответила на протест США: военные РФ с Кубы не уйдут В МИД России дали официальный ответ — ранее США выдвинули протест с требованиями вывести военных РФ с Кубы.
Пентагон взволнован, а Россия ответила на протест США
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Насколько они привыкли хозяйничать в Мире видно и без лупы! Больной Остин требует выйти из Кубы и дать гарантии не повторять. У него явный дефицит мозгов! Они ничего не могут переосмыслить это страна с генами предков - убийц индейцев!
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Наконец-то Россия перешла от слов к поступкам за, которые нам совсем не стыдно, а в США ощутили, скажем так - неудобство... может быть ещё и задумаются почему им в Сирии не рады? Ибо для пиндосов весь остальной Мир стал задним двором, где они могут... типа могли, позволить себе различные "эксперименты"...
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7 час.
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