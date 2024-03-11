Пентагон взволнован, а Россия ответила на протест США

Насколько они привыкли хозяйничать в Мире видно и без лупы! Больной Остин требует выйти из Кубы и дать гарантии не повторять. У него явный дефицит мозгов! Они ничего не могут переосмыслить это страна с генами предков - убийц индейцев!

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Наконец-то Россия перешла от слов к поступкам за, которые нам совсем не стыдно, а в США ощутили, скажем так - неудобство... может быть ещё и задумаются почему им в Сирии не рады? Ибо для пиндосов весь остальной Мир стал задним двором, где они могут... типа могли, позволить себе различные "эксперименты"...