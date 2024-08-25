Какие внедорожники с большим клиренсом и малым расходом топлива признаны лучшими в 2024 году Ольга ВайленкоВнедорожники — это не просто автомобили, это настоящие «звери», которые способны преодолеть любые испытания на дорогах и вне их.
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