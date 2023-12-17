13.12.2023 г. в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ прошло районное учебно-методическое объединение учителей истории и обществоведения по теме ´Использование современных форм и методов обучения для реализации воспитательного потенциала учебных занятий ´История´ и ´Обществоведение´ .