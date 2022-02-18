Происшествия

8 подписчиков

В Якутии полицейские совместно с общественниками проводят мероприятия по профилактике мошенничества в педагогических коллективах

В рамках акции, посвященной профилактике дистанционного мошенничества сотрудники полиции провели беседу с педагогическим коллективом школы № 33 г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх