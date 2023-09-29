Сотрудники почтовой службы DHL настолько спешили передать груз в Бейруте, что совершили крайне резкую посадку.
Пилоты из DHL так торопились быстрее доставить посылки, что при посадке сломали самолет пополам
Комментарии
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C Major
Да ладно....Они -то хоть работают, а наша "Почта России" консервами , крупами,да всякой чепухой приторговывает после продажи своих площадей в отделения,складов и тд,вместо того,чтобы при уходе с нашего рынка TNT,DHL и FEDEX перехватить у них брошенный рынок экпорта и импорта с парком собственных самолетов,четко отлаженной системой складов и курьерского забора за границей и внутри страны и тд и тп.Писал предложение в Минкомсвязи и пр госструктуры -думаете,кому-то это было нужно? А теперь опять репу чешут. прибыли нет и тп....Дубины у нас хорошей явно не хватает,чтобы мозги повправлять в креслах засидевшимся...
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13 час.
CM
C Major
лучше бы фотки с лотками в наших почтовых отделениях выставил здесь же для сравнения,тогда бы,глядишь,кто-нибудь из "власть имущих" прочитал на досуге и задумался
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13 час.
ФС
Фарид Сабиров
Знал я этих ребят. Даже летал на этом самолете их Баграма в Бахрейн
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12 час.
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