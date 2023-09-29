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TRENDYMEN

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Пилоты из DHL так торопились быстрее доставить посылки, что при посадке сломали самолет пополам

Пилоты из DHL так торопились быстрее доставить посылки, что при посадке сломали самолет пополам

Сотрудники почтовой службы DHL настолько спешили передать груз в Бейруте, что совершили крайне резкую посадку.

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Комментарии
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C Major
Да ладно....Они -то хоть работают, а наша &quot;Почта России&quot; консервами , крупами,да всякой чепухой приторговывает после продажи своих площадей в отделения,складов и тд,вместо того,чтобы при уходе с нашего рынка TNT,DHL и FEDEX  перехватить у них брошенный рынок экпорта и импорта с парком собственных самолетов,четко отлаженной системой складов и курьерского забора за границей и внутри страны и тд и тп.Писал предложение в Минкомсвязи и пр госструктуры -думаете,кому-то это было нужно? А теперь опять репу чешут. прибыли нет и тп....Дубины у нас хорошей явно не хватает,чтобы мозги повправлять в креслах засидевшимся...
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13 час.
CM
C Major
лучше бы фотки с лотками в наших почтовых отделениях выставил здесь же для сравнения,тогда бы,глядишь,кто-нибудь из &quot;власть имущих&quot; прочитал на досуге и задумался
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13 час.
ФС
Фарид Сабиров
Знал я этих ребят. Даже летал на этом самолете их Баграма в Бахрейн
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12 час.

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