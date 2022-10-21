Тухугов провалил взвешивание перед UFC 280, его бой отменен

Российский боец полулегкого веса UFC Зубайра Тухугов вновь провалил взвешивание перед поединком. Тухугов должен был драться с Лукасом Алмейдой, однако Зубайра не уложился в лимит полулегкого дивизиона, из-за чего бой был отменен.