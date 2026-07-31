Россия провела «показательную порку» у границ НАТО: на Западе не скрывают тревогу

Российский истребитель впечатлил западных аналитиков МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. В Калининградской области состоялись интенсивные авиационные учения: в небо поднялись десять тяжелых истребителей Су‑30СМ2.
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