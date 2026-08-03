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«Последний сигнал был в 04:26»: трагедия тюменской семьи в Таиланде

«Последний сигнал был в 04:26»: трагедия тюменской семьи в Таиланде

«Последний сигнал был в 04:26»: трагедия тюменской семьи в Таиланде Елена ГалицкаяПятидневные поиски, за которыми следили тысячи людей в России и Таиланде, завершились трагической развязкой.

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