«Последний сигнал был в 04:26»: трагедия тюменской семьи в Таиланде Елена ГалицкаяПятидневные поиски, за которыми следили тысячи людей в России и Таиланде, завершились трагической развязкой.
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