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Таким образом, если вы воспитываете девочку.

Таким образом, если вы воспитываете девочку.

Правило первое: красавица.Сомнение в своей внешней привлекательности - тяжелый крест для девочки. Какими бы внешними данными природа не наградила вашу доченьку, вы должны с самого нежного возраста воспитывать ее в убеждении, что она - красавица.

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