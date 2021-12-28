Таким образом, если вы воспитываете девочку.

Правило первое: красавица.Сомнение в своей внешней привлекательности - тяжелый крест для девочки. Какими бы внешними данными природа не наградила вашу доченьку, вы должны с самого нежного возраста воспитывать ее в убеждении, что она - красавица.
Правило первое: красавица.Сомнение в своей внешней привлекательности - тяжелый крест для девочки. Какими бы внешними данными природа не наградила вашу доченьку, вы должны с самого нежного возраста воспитывать ее в убеждении, что она - красавица.
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