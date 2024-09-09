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В Индии 21 крупный город на 40% улучшил чистоту воздуха

В Индии 21 крупный город на 40% улучшил чистоту воздуха

Концентрацию твердых загрязнений воздуха PM10 более чем на 40% снизил за последние 6 лет 21 крупный город Идии, подсчитало индийское министерство охраны окружающей среды, сообщает 9 сентября Times of India.

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