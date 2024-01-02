Технический прорыв: как СВО ускорила разработку новых образцов оружия

Спецоперация на Украине внесла существенные коррективы в процесс создания новых образцов вооружения и военной техники — их разрабатывают буквально в течение нескольких месяцев, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии