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Де Минаур сделал двойную на матчболе против Норри и упустил сет и двойной брейк

Третий сеяный Алекс де Минаур покинул «Мастерс» в Монреале после поражения от Кэмерона Норри – 7:5, 6:7(5), 1:6.

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