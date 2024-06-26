2,4K прочитали После того как Никол Пашинян пошел на интеграцию в Евросоюз, при этом сделал ряд серьезных заявлений в отношении России и т.
Армения "положила" на дружбу РФ. Армяне в России заявляют, что "ОНИ" будут решать судьбу Краснодарского края и Черноморского побережья
Комментарии
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Одиссей
Вы не поверите, но подобные же вопросы я задавал себе в конце 80х. Тогда - при Меченом - ровно такая же вакханалия происходила едва ли не в КАЖДОМ национальном образовании. И ведь был же четко работающий КГБ, были соответствующие статьи УПК, были даже расстрельные статьи - не было только одного: политической воли все это привести в действие. Чем это закончилось для СССР - известно. Вот не хочется, чтобы история повторилась: Россия у нас одна.
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3 час.
Аскольд
надеюсь не надо объяснять.. куда смотрят "власти"?, а именно их "стараниями" количество таджикских "трудовых специалистов" в РФ, по некоторым данным превышает 12 миллионов..- далеко не "мирных трудяг" и они готовы не только "вытеснять"- русских".. о чём уже не боятся открыто заявлять
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2 час.
Одиссей
Вот чисто из занудства... Армения - как государство - только единожды в своей истории получила выход к морю, да и то лет на 30. Но было это..... Вот кто сейчас помнит Финикийское царство? А именно после и вследствие его падения Армения и расширилась до моря. Но потом пришли другие народы, которые загнали их обратно в горы.
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1 час.
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