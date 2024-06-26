Медвежий угол
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Медвежий угол

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Армения "положила" на дружбу РФ. Армяне в России заявляют, что "ОНИ" будут решать судьбу Краснодарского края и Черноморского побережья

Армения "положила" на дружбу РФ. Армяне в России заявляют, что "ОНИ" будут решать судьбу Краснодарского края и Черноморского побережья

2,4K прочитали После того как Никол Пашинян пошел на интеграцию в Евросоюз, при этом сделал ряд серьезных заявлений в отношении России и т.

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Комментарии
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Одиссей
Вы не поверите, но подобные же вопросы я задавал себе в конце 80х. Тогда - при Меченом - ровно такая же вакханалия происходила едва ли не в КАЖДОМ национальном образовании. И ведь был же четко работающий КГБ, были соответствующие статьи УПК, были даже расстрельные статьи - не было только одного: политической воли все это привести в действие. Чем это закончилось для СССР - известно. Вот не хочется, чтобы история повторилась: Россия у нас одна.
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3 час.
Аскольд
надеюсь не надо объяснять.. куда смотрят &quot;власти&quot;?, а именно их &quot;стараниями&quot; количество таджикских &quot;трудовых специалистов&quot; в РФ, по некоторым данным превышает  12 миллионов..- далеко не &quot;мирных трудяг&quot; и они готовы не только &quot;вытеснять&quot;- русских&quot;.. о чём уже не боятся открыто заявлять
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2 час.
Одиссей
Вот чисто из занудства... Армения - как государство - только единожды в своей истории получила выход к морю, да и то лет на 30.  Но было это.....  Вот кто сейчас помнит Финикийское царство? А именно после и вследствие его падения Армения и расширилась до моря. Но потом пришли другие народы, которые загнали их обратно в горы.
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1 час.

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