Армения "положила" на дружбу РФ. Армяне в России заявляют, что "ОНИ" будут решать судьбу Краснодарского края и Черноморского побережья

Одиссей Вы не поверите, но подобные же вопросы я задавал себе в конце 80х. Тогда - при Меченом - ровно такая же вакханалия происходила едва ли не в КАЖДОМ национальном образовании. И ведь был же четко работающий КГБ, были соответствующие статьи УПК, были даже расстрельные статьи - не было только одного: политической воли все это привести в действие. Чем это закончилось для СССР - известно. Вот не хочется, чтобы история повторилась: Россия у нас одна.

Аскольд надеюсь не надо объяснять.. куда смотрят "власти"?, а именно их "стараниями" количество таджикских "трудовых специалистов" в РФ, по некоторым данным превышает 12 миллионов..- далеко не "мирных трудяг" и они готовы не только "вытеснять"- русских".. о чём уже не боятся открыто заявлять