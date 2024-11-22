SpaceX подписала вторую коммерческую сделку на лунный посадочный модуль Starship с Lunar Outpost

В то время как программа испытаний Starship компании SpaceX продолжает набирать обороты, компания подписала вторую коммерческую сделку по доставке полезного груза на Луну с помощью лунного варианта массивного аппарата.
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