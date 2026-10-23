Сегодня я приготовлю очень вкусный и сытный суп с мясом Гирос. Мне понадобится: Мясо Гирос 1,5 кг.; Картофель 5-6 шт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым