ВС РФ ликвидировали РСЗО «Вампир», из которой обстреливали Белгородскую область

Также был уничтожен боекомплект Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировала обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России.
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