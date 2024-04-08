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Петербургский дневник

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ВС РФ ликвидировали РСЗО «Вампир», из которой обстреливали Белгородскую область

Также был уничтожен боекомплект Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» ликвидировала обстреливавшую Белгородскую область РСЗО «Вампир» украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России.

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