Генерал Болдук: из-за поставок оружия на Украину армия США очень ослабла

Американская армия сильно ослабла и истощилась за время правления президента Джо Байдена. Из-за военной помощи Украине США в случае необходимости не смогут вести боевые действия одновременно на нескольких фронтах, предупредил в эфире Fox News генерал в отставке Дон Болдук.