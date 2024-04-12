Летний алкогольный ажиотаж: ожидается повышение цен на водку и коньяк Юлия СоколоваВ постановлении, предложенном Минфином, предусматривается установка минимальной розничной цены на ром, сравнимой с ценой на бренди — 403 рубля за пол-литра.