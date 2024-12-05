Поужинать — это хорошая примета. Наверняка скоро спать ляжешь. А вот позавтракать — плохая примета. Это к работе.
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Поужинать — это хорошая примета. Наверняка скоро спать ляжешь. А вот позавтракать — плохая примета. Это к работе.