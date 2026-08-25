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Нейропсихолог Пуля объяснила, почему после летнего отпуска водителям бывает сложно вернуться к монотонному режиму

Нейропсихолог Пуля объяснила, почему после летнего отпуска водителям бывает сложно вернуться к монотонному режиму

Врач-нейропсихолог медицинского центра «СМ-Клиника» Светлана Пуля в эксклюзивном интервью для проекта «Авто Mail» объяснила, почему после активного летнего отпуска водителям бывает сложно вернуться к монотонному городскому ритму.

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