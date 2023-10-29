Выставка «Россия. Ближе к Востоку» на ВДНХ откроется 5 ноября

На ВДНХ пройдет выставка «Россия. Ближе к Востоку» в рамках международной выставки-форума «Россия». Впервые Государственный музей Востока покажет экспозицию, в которой соседствуют произведения искусства народов, проживающих за многие тысячи километров друг от друга, но являющихся представителями одной большой страны, сообщает пресс-служба музея.