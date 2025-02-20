Эксперты CryptoQuant заявили о притоке стейблкоинов на криптобиржи

Приток 450 млн на криптобиржи сигнализирует о росте ликвидности – CryptoQuant. 19 февраля 2025 года на криптобиржи поступило 450 млн, что стало максимальным значением с начала месяца, сообщает аналитическая компания CryptoQuant.
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