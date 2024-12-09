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Пронедра

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Смертельный капкан: как холод убивает солдат ВСУ в окопах на курском приграничье

Смертельный капкан: как холод убивает солдат ВСУ в окопах на курском приграничье

Смертельный капкан: как холод убивает солдат ВСУ в окопах на курском приграничье Юлия СоколоваБоевики Зеленского замерзают в окопах Курского приграничья, сама природа помогает армии России, уничтожая врага на нашей земле.

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