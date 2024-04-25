У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство России работает, есть планы по совещаниям и на май, и на июнь, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после закрытой встречи Владимира Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.