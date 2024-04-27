В ЯНАО охотникам раздадут георгиевские ленточки

Служба по охране биоресурсов ЯНАО участвует во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Сотрудники учреждения раздают символ Победы местным охотникам, сообщается в telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО.
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