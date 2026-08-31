❗️⚡️Интеграция высокоскоростных перехватчиков Hornet B2 в состав ВМС Нидерландов Королевские военно-морские силы Нидерландов инициировали программу эксплуатационных испытаний реактивных БПЛА-перехватчиков Hornet B2, разработанных компанией Destinus.
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