Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте.
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