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Казанские полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки

В Советском районе города 45-летний заявитель оставил арендованный автомобиль марки «Джетту» с заведённым двигателем и незапертыми дверями, а когда вернулся машины не было.

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