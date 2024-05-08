Есть ли будущее у 10-летнего ЕАЭС

На второй день после инаугурации президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле лидеров стран ЕАЭС. Хоть президент Белоруссии Александр Лукашенко и приехал с огромным букетом роз, поводом для праздника было не вступление Путина в должность, а юбилей Союза.