В Казахстане предлагают заморозить оптовые цены на газ

По словам министра энергетики Болата Акчулакова, в рамках совместной работы с Советом иностранных инвесторов по разработке улучшенного модельного контракта на недропользование проработаны регуляторные и фискальные преференции для газовых проектов в виде налоговых освобождений: отмена корпоративного подоходного налога (КПН) на 10 лет с даты начала добычи, отмена ЭТП на 10 лет с даты начала добычи и предоставления права перехода на альтернативный на недропользование (АНН), передает inbusiness.