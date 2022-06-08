Военное обозрение

2 991 подписчик

В Лондоне надеются деблокировать порты Украины с помощью британских ПКР Brimstone

В Лондоне надеются деблокировать порты Украины с помощью британских ПКР Brimstone

Великобритания намерена принять самое активное участие в деблокировании морских портов Украины на черноморском побережье, правда только поставками вооружений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх