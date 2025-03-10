Самолет упал на парковку близ дома престарелых

Пилот и пассажиры доставлены в больницу после авиакатастрофы в Пенсильвании (США). Пять человек, находившихся на борту небольшого самолета, выжили в авиакатастрофе близ Ланкастера, но официальные лица не сообщают подробностей об их состоянии.
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