Daily Storm

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Медведев заявил, что майдан Незалежности в Киеве скоро станет площадью России

Медведев заявил, что майдан Незалежности в Киеве скоро станет площадью России

Он опубликовал фото, где в центре столицы Украины поднят флаг РФЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем России, опубликовав фотографию Площади Независимости (Майдана Незалежности) в центре Киева.

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