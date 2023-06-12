Медведев заявил, что майдан Незалежности в Киеве скоро станет площадью России

Он опубликовал фото, где в центре столицы Украины поднят флаг РФЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем России, опубликовав фотографию Площади Независимости (Майдана Незалежности) в центре Киева.