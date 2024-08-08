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Как правильно составить договор купли-продажи гаража

Как правильно составить договор купли-продажи гаража

Договор купли-продажи гаража имеет такую же силу, как, например, при сделке с квартирой. По нему новый владелец регистрирует право собственности, документ обезопасит и в спорных ситуациях при сделке Составляют договор купли-продажи (ДКП) продавец и покупатель, прописывая на бумаге все характеристики объекта и земли под ним.

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