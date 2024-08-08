Как правильно составить договор купли-продажи гаража

Договор купли-продажи гаража имеет такую же силу, как, например, при сделке с квартирой. По нему новый владелец регистрирует право собственности, документ обезопасит и в спорных ситуациях при сделке Составляют договор купли-продажи (ДКП) продавец и покупатель, прописывая на бумаге все характеристики объекта и земли под ним.